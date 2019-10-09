На Луганщине силовики не пропускали ветеранов АТО к месту разведения войск. Был выстрел в воздух

На блокпосту в Кременном Луганской области правоохранители не пропускают активистов «Национального корпуса» и ветеранов добровольческих батальонов в Золотое, где планируется разведение сил и средств. Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале активистов, которые выступают против разведения, «Останній блокпост».



На видео слышно, что кто-то отдает команду «К бою», а силовики щелкают затворами автоматов, не пропуская ветеранов АТО. По информации hromаdske, во время потасовки один из полицейских выстрел в воздух. Также во время столкновения пострадал один правоохранитель, его забрали медики.



Позже в Telegram-канале было опубликовано видеообращение активисток, которые сообщили что ситуация нормализировалась и их соратников начали пропускать, это подтверждает и hromdske. Сейчас колонна добровольцев движется в сторону Золотого.

Вчера лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий заявил, что добровольцы не покинут Золотое, пока украинские власти не откажутся от идеи отвода войск.



Впервые активисты «Нацкорпуса» и ветераны «Азова» появились в Золотом в воскресенье. Они опубликовали видео, часть добровольцев на нем быа вооружена. По словам Андрея Билецкого, они приехали в Золотое, чтобы защитить местных жителей, «даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска» и для того, «чтобы здесь не появилось ни одного сепаратиста».



На следующий день власти заявили, что в Золотом осталось около 20 добровольцев.



В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы 1 октября была достигнута договоренность о начале разведения войск на участках в Петровском и Золотом.



Разведение должно было начаться 7 октября, но этого не произошло. Как сообщил глава МИД Украины, разведение не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам. Следующая попытка разведения войск состоится через 7 дней, если в течение этого срока будет сохраняться «режим тишины».



Власти уверяют, что разведение сторон не несет угрозы жителям Золотого и Петровского, а также украинским военным.