Зеленский считает стороной конфликта на Донбассе Россию, а не «Л-ДНР»

Президент Владимир Зеленский заявил, что считает сторонами конфликта на Донбассе Украину и Россию.



Отвечая на вопрос во время пресс-марафона, кого он считает сторонами конфликта, Зеленский ответил: «Сегодня? Вы прекрасно знаете. Это Украина и Россия».



Президент отметил, что Россия должна гарантировать разведение войск на Донбассе, так как является участником Трехсторонней контактной группы (ТКГ).



Говоря о группировках «ДНР» и «ЛНР» Зеленский отметил, что их участники тоже есть в Минском процессе, но они не являются членами ТКГ. «Они не члены Трехсторонней группы, но они там что-то решают. Это все проблемный политический театр, который мы хотим перевести в плоскость предметную», — подчеркнул президент.



Ранее в Кремле в очередной раз заявили, что не считают Россию стороной конфликта на Донбассе.

Также Зеленский отметил, что от разведения сил и средств в Петровском и Золотом зависит перспектива проведения встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, России). Пока точной даты «нормандского» саммита нет.