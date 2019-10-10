Нидерланды не позволят снять санкции с России без выполнения Минских соглашений

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заверил, что Нидерланды не допустят снятия санкций с России без имплементации Минских соглашений. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Вадимом Пристайко в четверг в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».



«Нидерланды не признают аннексии Крыма. Нидерланды не позволят, чтобы санкции ЕС против России были ослаблены без надлежащего выполнения Минских соглашений», - сказал он.



Блок подчеркнул, что санкции были введены против России за незаконную аннексию Крыма и действия на востоке Украины.



«Снятие санкций будет зависеть от поведения России», - добавил дипломат.