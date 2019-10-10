Зеленский: В законе о Донбассе мы не говорим об автономии региона

Президент Владимир Зеленский исключил возможность предоставления автономии отдельным районам Донбасса. Об этом передает «Украинская правда».



«Мы не можем в этом законе говорить об автономии. Самое главное — обсуждать то, что мы не можем делать, а не то, что мы можем. Я знаю, что там есть гуманитарные вопросы, что будут обсуждаться вопросы по поводу языка — чтобы они имели там, не знаю, региональный статус русского языка», — сказал Зеленский.



«Сейчас обсуждать закон об особом статусе нет смысла. Нет пока этого закона. Нет пока рамки. Есть «красные линии», о которых мы можем говорить. Они никак не отличаются от «красных линий» в целом «нормандского формата» и «нормандского процесса», — добавил он.



Зеленский добавил, что «мы не подписываем закон об особом статусе, которого нет в нормандском формате».