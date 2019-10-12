«ДНР» приговорила к 14 годам заключения за «шпионаж» жителя Донетчины

Так называемый суд группировки «ДНР» приговорил жителя Александра Тимофеева неподконтрольной Украине части Донецкой области к 14 годам лишения свободы в колонии строго режима по обвинению в «шпионаже» и приговорила. Об этом сообщает «МГБ ДНР».



Утверждается, что обвиняемый, 1968 года рождения, с 2014 года собирал и передавал информацию о передвижении и местах дислокации военной техники боевиков представителям СБУ.



В «МГБ ДНР» заявили, что Тимофеева задержали в 2017 году при пересечении блокпоста.



Как сообщает «Радио Свобода», жителя Донецка Александра Тимофеева боевики задержали и обвинили в «шпионаже в пользу Украины», когда он ехал посетить в Донецке маму. С его жены Светланы неизвестные с угрозами требовали сначала 20, а затем 30 тысяч долларов за жизнь и свободу мужа. Но в списках на обмен, по словам жены, его не подтверждают.