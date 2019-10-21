Кабмин: Задолженность перед «Нафтогазом» за поставки на неподконтрольный Донбасс до 2015 исключена из расчетов

Задолженность производителей тепловой энергии Донецкой и Луганской областей перед НАК «Нафтогаз Украины» за поставленный природный газ, использованный для предоставления тепла на оккупированные территории Донбасса до 2015 года, не будет учитываться в уровне расчетов этих хозяйствующих субъектов, передает «Интерфакс-Украина».



Соответствующее решение закреплено постановлением Кабинета министров №875 от 12 октября 2019 года, текст которого обнародован на правительственном портале.



«Это позволит обеспечить поставки природного газа теплоснабжающим предприятиям, расположенным на территории Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, и будет способствовать устойчивому прохождению отопительного периода», - отмечают в Кабмине.



Согласно постановлению, Донецкая и Луганская областные администрации должны составить перечни таких тепловиков с соответствующими объемами задолженности за поставленный НАК газ по состоянию на 31 декабря 2014 года, и передать их «Нафтогазу».