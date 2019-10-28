В Мариуполе монтируют локации для инвестфорума Зеленского

На театральной площади в Мариуполе проходит монтаж локаций, в которых 29 октября пройдет международный инвестиционный форум RE:think. Invest in Ukraine. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



Форум пройдет под эгидой президента Владимира Зеленского, главная локация называется ZEstage. Начало форума в 11:00, Зеленский выступит в 11:05.

В июне президент Владимир Зеленский анонсировал проведение инвестиционного форума по восстановлению Донбасса в Мариуполе. Позже стало известно, что форум под названием RE:think. Invest in Ukraine состоится 29 октября. По словам организаторов, в мероприятии примут участие более 50 представителей международных и украинских инвестиционных фондов, компаний, донорских организаций и международных финансовых корпораций. В целом заявлено участие свыше 350 человек, среди которых представители правительства, местной власти, инвесторы, представители посольств и бизнеса.