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В Кремле прокомментировали общение Зеленского с ветеранами в Золотом

28 октября 2019, 13:49

В Кремле прокомментировали общение Зеленского с ветеранами в Золотом

Разведение вооруженных сил и средств в Золотом и Петровском на Донбассе станет важной предпосылкой для проведения саммита «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На прошлой неделе он сообщил о приостановке подготовки к встрече лидеров Украины, РФ, Франции и Германии.

«Мы следили с большим вниманием (за поездкой Зеленского). Некоторые диалоги (между украинским лидером и представителями добровольческих батальонов), которые имели место, высветили во весь рост проблемы, которые есть и показали первоисточник этих проблем», — цитирует слова Пескова «Интерфакс-Украина».

«Мы надеемся, что по мере того, как президент Украины заставит такие подразделения выполнять собственные приказы, можно будет говорить о подготовке к разведению, что является важно составной частью подготовки к проведению саммита», — отметил он.

26 октября Владимир Зеленский посетил поселок Золотое-4, где встретился с добровольцами «Национального корпуса» и ветеранами полка «Азов», которые находятся там с начала октября, так как выступают против разведения сил в этом районе. По словам президента, он прибыл на окраину Золотого, потому что местные жители обеспокоены присутствием там вооруженных людей.

После разговора с Зеленским ветераны АТО заявили, что не собираются покидать поселок. Штаб ООС заявил, что эти вооруженные люди находятся в Золотом незаконно, «чему предоставляется надлежащая правовая оценка».

ТЕМЫ

Прочее
Нормандский формат Разведение сторон
Места
Золотое Петровское

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