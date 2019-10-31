Жителям Донецкой области передали в пользование 8 разминированных участков

Международные гуманитарные организации HALO Trust и FSD передали в пользование жителям близлежащих населенных пунктов восемь разминированных участков между Краматорском и Славянском. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.



«Сегодня мы впервые официально передали результат нашей работы - это восемь разминированных участков в Донецкой области, которые будут переданы общинам. Неразминированных территорий остается очень много, и то, что мы передали сегодня - маленькая часть. Работы очень много, но ко многим участков мы не имеем доступа, так как война продолжается», - отметила менеджер по связям с общественностью The HALO Trust Марина Лантух.



По ее словам, деминеры организации нашли и передали на обезвреживание около 3000 боеприпасов - противотанковые, противопехотные мины, неразорвавшиеся снаряды.