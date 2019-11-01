«Диалог каждый день». В МВД рассказали о ситуации с «Нацкорпусом» в Золотом

Правоохранители каждый день проводит проверки и ведут диалог с активистами партии «Национальный корпус» и ветеранами полка «Азов», которые поселились на окраине Золотого Луганской области. Об этом сообщил заместитель начальника Нацполиции Вадим Троян в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1».



«У нас каждый день идет диалог. К ним приходит по утрам группа Военной службы правопорядка и полиции. Они проверяют их состояние, разговаривают с ними. В обед к ним приходит СЦКК. Недавно к ним подходила даже группа ОБСЕ: смотрела, как они живут», — рассказал он.



Троян заверил, что у этих активистов и ветеранов нет оружия. «Тогда еще был инцидент с президентом, мы с ребятами разговаривали долго. Они, как граждане Украины и настоящие патриоты, приняли верное решение и его вывезли», — подчеркнул замначальна Нацполиции.



Отвечая на вопрос о цели их нахождения там, Троян сказал: «Они работают как волонтеры, помогают люди и говорят, то их не покинут».



Ранее Троян рассказал, что в Золотом осталось 10 волонтеров-ветеранов.

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29 октября началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого.



26 октября президент Владимир Зеленский посетил окраину Золотого, где встретился с добровольцами «Национального корпуса» и ветеранами полка «Азов», которые находятся там с начала октября, так как выступают против разведения сил в этом районе. По словам президента, он прибыл на окраину Золотого, потому что местные жители обеспокоены присутствием там вооруженных людей.



После разговора с Зеленским ветераны АТО заявили, что не собираются покидать поселок. Штаб ООС заявил, что эти вооруженные люди находятся в Золотом незаконно, «чему предоставляется надлежащая правовая оценка».



В воскресенье вечером МВД сообщило, что ветераны АТО вывезли свое легальное оружие из Золотого. В «Нацкорпусе» же утверждают, что у них осталась часть оружия, которое они сложили в одном месте и к которому есть доступ у их соратников в Золотом.