Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Разведение войск Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Диалог каждый день». В МВД рассказали о ситуации с «Нацкорпусом» в Золотом

01 ноября 2019, 11:32

«Диалог каждый день». В МВД рассказали о ситуации с «Нацкорпусом» в Золотом

Правоохранители каждый день проводит проверки и ведут диалог с активистами партии «Национальный корпус» и ветеранами полка «Азов», которые поселились на окраине Золотого Луганской области. Об этом сообщил заместитель начальника Нацполиции Вадим Троян в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1».

«У нас каждый день идет диалог. К ним приходит по утрам группа Военной службы правопорядка и полиции. Они проверяют их состояние, разговаривают с ними. В обед к ним приходит СЦКК. Недавно к ним подходила даже группа ОБСЕ: смотрела, как они живут», — рассказал он.

Троян заверил, что у этих активистов и ветеранов нет оружия. «Тогда еще был инцидент с президентом, мы с ребятами разговаривали долго. Они, как граждане Украины и настоящие патриоты, приняли верное решение и его вывезли», — подчеркнул замначальна Нацполиции.

Отвечая на вопрос о цели их нахождения там, Троян сказал: «Они работают как волонтеры, помогают люди и говорят, то их не покинут».

Ранее Троян рассказал, что в Золотом осталось 10 волонтеров-ветеранов.

Читайте также:

В МВД готовы обеспечить безопасность после разведения войск по всей линии соприкосновения

29 октября началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого.

26 октября президент Владимир Зеленский посетил окраину Золотого, где встретился с добровольцами «Национального корпуса» и ветеранами полка «Азов», которые находятся там с начала октября, так как выступают против разведения сил в этом районе. По словам президента, он прибыл на окраину Золотого, потому что местные жители обеспокоены присутствием там вооруженных людей.

После разговора с Зеленским ветераны АТО заявили, что не собираются покидать поселок. Штаб ООС заявил, что эти вооруженные люди находятся в Золотом незаконно, «чему предоставляется надлежащая правовая оценка».

В воскресенье вечером МВД сообщило, что ветераны АТО вывезли свое легальное оружие из Золотого. В «Нацкорпусе» же утверждают, что у них осталась часть оружия, которое они сложили в одном месте и к которому есть доступ у их соратников в Золотом.

ТЕМЫ

Организации
МВД Украины Нацполиция Национальный корпус
Места
Золотое
Прочее
Разведение сторон

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:44
«ЛНР» начала собирать деньги за получение посылок из России
12:28
«ДНР» заявила о ранении жителя села под Донецком
12:15
«ЛНР» установила у Золотого синий контейнер, из-за которого уже возмущались в Станице Луганской
09:24
«ДНР»: В Донецке обезвредили взрывчатку в машине
08:17
ОБСЕ снова услышала стрельбу на участке разведения у Петровского
20:31
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:58
«ДНР» заявила о готовности к обмену в формате «52 на 85»
14:41
«ДНР» и «ЛНР» заявили, что «учения силовиков» будут совместными
14:36
«ДНР»: Житель Снежного задержан после стрельбы на улице из автомата
10:50
ОБСЕ рассказала о нарушении «режима тишины» на участке разведения у Петровского
09:26
Красный Крест направил гумконвой в сторону Донецка
09:22
Российский «гумконвой» приезжает на Донбасс третью неделю подряд
22:18
Правозащитники: В подконтрольном «ЛНР» Антраците шахтеры протестуют против невыплаты зарплаты
21:49
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
20:25
«ДНР» собирается создать «офшорную зону»
все новости
14:33
Пристайко: Компенсации пострадавшим на Донбассе будут обсуждаться в правительстве
14:30
Глава МИД: Следующий обмен будет как с Россией, так и с ОРДЛО
13:55
Минобороны: Разведение в Золотом практически завершено, территория находится под контролем МВД
13:31
Украина ожидает пересмотра даты разведения у Петровского из-за обстрелов
13:04
Глава МИД Украины прогнозирует обсуждение транзита газа на «нормандской» встрече
13:01
Глава ЛугОГА заявил, что долг «Лисичанскводоканал» будет погашен
12:44
«ЛНР» начала собирать деньги за получение посылок из России
12:28
«ДНР» заявила о ранении жителя села под Донецком
12:24
В штабе ООС опровергают заявления боевиков о нападении на санитарный автомобиль
12:15
«ЛНР» установила у Золотого синий контейнер, из-за которого уже возмущались в Станице Луганской
11:32
«Диалог каждый день». В МВД рассказали о ситуации с «Нацкорпусом» в Золотом
11:02
Двойное гражданство: МИД разрабатывает несколько концепций
10:32
Криклий заявляет, что после деоккупации Донбасса страна-агрессор должна выплатить Украине репарации
10:30
Министр экономики не верил, что в Мариуполе — самая высокая средняя зарплата в Украине. Но это правда
09:52
В МВД готовы обеспечить безопасность после разведения войск по всей линии соприкосновения
все новости
ВИДЕО
Разведение сторон у Золотого: на новые позиции переместился 21 украинский военный
31 октября, 19:27
«Шахтер» вылетел от «Динамо» в Кубке Украины
30 октября, 22:04
Зеленский назвал три этапа возвращения Донбасса
30 октября, 10:49
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция