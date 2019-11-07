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«ДНР» и «ЛНР» получили из России четвертый «гумконвой» за месяц

07 ноября 2019, 09:41

«ДНР» и «ЛНР» получили из России четвертый «гумконвой» за месяц

МЧС России доставило на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса 90-ю партию «гуманитарной помощи». Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Подконтрольный группировке «ЛНР» ресурс ЛИЦ отмечает, что в Луганск прибыли 12 грузовиков, которые доставили 134,4 тонны гуманитарного груза. «В его составе — 7680 продуктовых наборов для детей в возрасте от рождения до одного года массой 42,24 тонны и 15360 продуктовых наборов для детей в возрасте от года до трех лет массой 92,16 тонны», — подчеркивается в сообщении.

О прибытии конвоя, который доставил детское питание, также сообщает подконтрольный группировке «ДНР» сайт ДНР. Отмечается, что в данный момент идет процесс разгрузки машин на складах в Донецке.

Это уже четвертый «гумконвой» России за месяц — грузы отправляются в Донецк и Луганск каждую неделю.

В ЕС заявили, что российские «гуманитарные конвои» на Донбассе нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также основные международные гуманитарные принципы.

ТЕМЫ

Организации
ДНР ЛНР
Прочее
Россия-Украина гумконвой

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