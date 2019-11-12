Стали известны подробности смертельного ДТП с пассажирским автобусом под Донецком

Фото: «МВД ДНР»

В «МВД» при группировке «ДНР» назвали предварительную версию причины аварии с участием микроавтобуса Mercedes-Benz на КПП «Александровка» под Донецком, которая произошла сегодня утром.



«По предварительной версии, 44-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, двигаясь со стороны Донецка в направлении блокпоста "Александровка", в условиях плохой видимости из-за тумана не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части вправо, где произошло опрокидывание авто», — отмечается в сообщении пресс-службы «МВД».



Там уточнили, что в результате аварии два человека погибли, водитель и одиннадцать пассажиров микроавтобуса получили травмы. Все они госпитализированы в больницы Донецка.



Также были опубликованы фотографии с места происшествия.