ОБСЕ подтвердила ранение жителя Донецка при обстреле

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ уточняла сообщения о мужчине, который 13 ноября был ранен в микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка.



В отчете миссии сообщается, что 14 ноября медперсонал больницы №14 в Донецке сообщил наблюдателям, что

во второй половине 13 ноября к ним поступил мужчина с ранением бедра, рядом с артерией, в результате ведения огня из стрелкового оружия. Они добавили, что мужчину перевели в областную больницу Донецка для дальнейшего лечения.



На следующий день в этой больнице наблюдатели видели 54-летнего мужчину с четырьмя бинтовыми повязками. Он рассказал, что получил ранения в результате стрельбы. Один из медработников сообщил наблюдателям, что из бедра мужчины была изъята пуля.