В «ДНР» обещают эксперименты с комендантским часом

Группировка «ДНР» готовит несколько «серьезных экспериментов» касательно комендантского часа на подконтрольной ей территории. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин во время встречи с журналистами и блогерами в Москве.



«Не хотел бы забегать вперед, но серьезные эксперименты мы сейчас готовим. Мы хотим понять, как это отразится на безопасности и прочем. То есть некоторые изменения в самом ближайшем будущем запланированы в отношении комендантского часа», — приводятся слова Пушилина на его сайте.



Он отметил, что вопрос по комендантскому часу «звучит постоянно». «Это говорит о том, что это волнует общество», — добавил Пушилин.



По его словам, ведется постоянная дискуссия с «правоохранительными органами, на совещаниях этот вопрос возникает очень часто». «Летом мы чуть-чуть сдвигались на час, сейчас рассматриваются несколько вариантов», отметил глава «ДНР».

Ранее сообщалось, что с 1 октября 2019 года по 31 мая 2020 года комендантский час на подконтрольной группировке «ДНР» территории будет действовать с 23:00 до 5:00.