ОБСЕ отчиталась, что укрепления у Золотого были демонтированы

Специальная мониторинговая миссии ОБСЕ отметила, что фортификационные сооружения на участке разведения в районе Золотого Луганской области были демонтированы. Об этом говорится в отчете миссии.



Также отмечается, что 25 и 26 ноября соответственно миссия получила письмо от вооруженных формирований

в неподконтрольных правительству районах и вербальную ноту от Министерства иностранных дел Украины о завершении демонтажа фортификационных сооружений и других объектов военного назначения на участке разведения у Золотого.



Также о том, что ОБСЕ подтвердила демонтаж укреплений у Золотого вчера вечером сообщил штаб операции Объединенных сил.





В СММ ОБСЕ заверили, что продолжат осуществлять мониторинг и докладывать об обстановке на этом участке

разведения.

Зеркальное разведение войск у Золотого началось 29 октября и завершилось 1 ноября. После этого украинская сторона и группировка «ЛНР» там провели разминирование и демонтаж укреплений.