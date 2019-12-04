ОПЗЖ заявили об обыске в офисе Медведчука. В СБУ отрицают

Служба безопасности Украины проводит обыск в одном из офисов народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука в Киеве. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат ОПЗЖ Виктор Черный.



Обновлено. Спикер СБУ Елена Гитлянская заявила, что следственные действия проходят в другом помещении и не имеют отношения к Виктору Медведчуку.



Следственная группа зашла в офисное здание по адресу улица Большая Васильковская, 23б, где находится офис Медведчука, а также несколько приемных депутатов ОПЗЖ.