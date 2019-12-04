СБУ: Обыски проходили в одном из офисов компании, аффилированной с Медведчуком

В Киеве проходили обыски в одном из офисов охранной компании, аффилированной с народным депутатом от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктором Медведчуком. Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в Facebook.



В СБУ заявляют, что задокументировали «противоправную деятельность работников частной детективной охранной компании, которая за денежное вознаграждение сбывала информацию с ограниченным доступом».



По данным спецслужбы, компания проводила негласные меры, ограничивающие права и свободы человека - «распечатки телефонных соединений и данные закрытых баз злоумышленники реализовывали заказчикам за денежное вознаграждение».



Уголовное производство открыто по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни, несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом.



Одному из соучредителей детективного агентства сообщили подозрение.

Сегодня депутат ОПЗЖ Виктор Черный заявил, что СБУ проводит обыск в одном из офисов народного депутата Виктора Медведчука в Киеве. Спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила, что следственные действия проходят в другом помещении и не имеют отношения к Виктору Медведчуку.