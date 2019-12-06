Договоренностям с президентом России Владимиром Путиным в «нормандском формате» можно поверить, так как на встрече будут присутствовать свидетели — канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом заявил народный депутат от пропрезидентской фракции «Слуги народа» Никита Потураев.



«Стоит верить договоренностям, которые достигнуты при свидетелях. Президент Франции и канцлер Германии — надежные свидетели», — сказал он во время онлайн-трансляции программы «Право на власть».



«Знаете, в таких делах вообще никому не стоит верить», — добавил Потураев.



Депутат подчеркнул, что любые договоренности не означают, что украинская власть должна сокращать расходы на армию.

9 декабря «нормандская четверка» (Украина, Россия, Франция, Германия) соберется на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.



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