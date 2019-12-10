Зеленский заявил, что разведение войск на Донбассе может занять 6-8 лет

Президент Владимир Зеленский прогнозирует, что разведение войск по всей линии соприкосновения на Донбассе может занять 6-8 лет.



«За шесть месяцев мы развели три точки, поэтому я сказал, что если вы посчитаете 409 километров контактной линии, то мы будем разводить 20 лет. Меня уже не будет. Поэтому мне кажется, что нам нужно решить проблему конфликта раньше. Если быстрее и большими участками — мы можем развести за 6-8 лет», — сказал он на брифинге после саммита «нормандской четверки» в Париже.



Зеленский отметил, что сначала разведение пройдет на участках, важных для местных жителей.



«То есть не Счастье или Дебальцево, где мы не можем стратегически, политически... Поэтому мы говорили о трех гуманитарных точках: какой-то переход, какой-то мост, чтобы просто помочь людям», — сказал украинский лидер.



Эти участки должны определить на переговорах в Минске.

9 декабря на переговорах «нормандской четверки» лидеры Украины, России, Германии и Франции согласовали разведение войск на трех новых участках вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Оно должно состояться до марта 2020 года.



Осенью 2016 года Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала разведение сил и средств на трех участках на линии соприкосновения – в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Рамочное соглашение предусматривает разведение сил на километр вглубь и вширь.



Отвод тогда состоялся в октябре на участках возле Золотого и Петровского. У Станицы Луганской разведение не состоялось из-за обстрелов. В итоге возле Золотого и Петровского стороны вернулись на ранее занимаемые позиции.



Летом 2019 году разведение начали заново. На последнем участке у Петровского разведение состоялось в ноябре.