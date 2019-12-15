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В Кремле заявили, что Путин и Зеленский имеют разногласия в ряде вопросов

15 декабря 2019, 10:08

В Кремле заявили, что Путин и Зеленский имеют разногласия в ряде вопросов

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский далеки от согласия по целому ряду вопросов, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Об этом сообщают «РИА Новости».

«Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом... Они, разумеется, используют разную терминологию», — сказал Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Он отметил, что президенты говорили с глазу на глаз в течении 10 — 15 минут, что «не так коротко». Однако их прервал президент Франции Эммануэль Макрон. Он настаивал на продолжении работы в «нормандском формате».

9 декабря в Париже после трехлетней паузы состоялись переговоры лидеров «нормандского формата» (Украина, РФ, Франция и Германия). Главы четырех стран подтвердили, что между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным состоялись двусторонние переговоры

Результатом встречи стала договоренность о том, что стороны конфликта на Донбассе должны до 31 декабря текущего года провести обмен удерживаемых лиц, начиная со «всех установленных». 

До конца года на Донбассе должен быть полностью прекращен огонь

Еще на трех участках вдоль линии разграничения на Донбассе должно пройти разведение сил и средств до конца марта 2020 года. Спикеры не назвали участки. Их должна согласовать Трехсторонняя контактная группа на заседаниях в Минске.

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