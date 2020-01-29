Правительство упростило подросткам от 14 до 16 лет пересечение линии соприкосновения

Кабинет министров поддержал решение упростить процедуру выезда с временно неподконтрольной территории для подростков 14-16 лет, которые не имели возможности оформить паспорт гражданина Украины или которые его потеряли. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, оккупированных территорий и ВПЛ.



Согласно принятому постановлению, до 1 мая 2020 года они смогут пересечь линию соприкосновения по свидетельству о рождении.



По мнению главы министерства Оксаны Коляды, это даст возможность всем подросткам, проживающим на временно оккупированной территории, приехать на контролируемую украинскими властями территорию, оформить паспорт и в дальнейшем беспрепятственно пересекать КПВВ.