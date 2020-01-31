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Зеленский надеется, что США назначат спецпредставителя по Донбассу и Крыму

31 января 2020, 12:19

Зеленский надеется, что США назначат спецпредставителя по Донбассу и Крыму

Президент Владимир Зеленский надеется на более активную роль США в урегулировании конфликта на Донбассе и в деоккупации Крыма. Во время брифинга с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве он отметил, что такое участие Вашингтона можно усилить путем назначения спецпредставителя по вопросам Украины.

«Сегодня я высказал надежду, что Соединенные Штаты Америки будут более активно привлечены к процессам урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента», — сказал президент Украины.

Ранее спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины был Курт Волкер. В конце сентября 2019 он покинул этот пост после двух лет работы на фоне скандала вокруг июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении президента США. Политические оппоненты Трампа из Демократической партии считают, что он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

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