«ДНР» выявляла «шпионов» среди владельцев украинских паспортов

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин признал, что на время приостановки действия комендантского часа проводились усиленные проверки жителей подконтрольной боевикам части Донецкой области с украинскими паспортами и автомобильными номерами. Он заявил, что удостоверение личности проводилось для выявления причастных к деятельности украинских спецслужб, а проверки были необходимы из-за отсутствия у группировки технической базы идентификации лиц.



«Были дополнительные проверки, абсолютно обоснованные, потому что наши оппоненты проводя диверсионно-разведывательную работу, засылая сюда контингент специалистов, используют украинские паспорта», — заявил Пушилин в интервью сотруднику «министерства информации ДНР» Алексею Акутину.



По его словам, никто из владельцев украинских паспортов за время проверок арестован не был.



«Нашим органам удостовериться в личности достаточно сложно, потому что у нас нет современных баз. Это связывает руки», — добавил глава формирования.



«ДНР» приостанавливала действий комендантского часа на время новогодних праздников: с 31 декабря по 8 января.



По словам Пушилина, за этот период на подконтрольной группировке территории уровень правонарушений вырос в среднем на 30%. Этот показатель он назвал «допустимой нормой» и заверил, что группировка готовится к поэтапной отмене комендантского часа, который действует в ОРДО с момента захвата боевиками в мае 2014 года.

В начале января «Восточная правозащитная группа» сообщила, что члены «народной милиции» группировки «ДНР» начали конфискацию транспортных средств с автомобильными номерами Украины.



Тогда же «Новости Донбасса» писали, что в Донецке задержали мужчину, который ездил на автомобиле с украинской регистрацией. Водитель около трех часов пробыл в отделении «полиции ДНР», у него взяли отпечатки пальцев и заставили писать объяснительную.



«ДНР» принуждает собственников автомобилей с местной пропиской менять украинскую регистрацию на «республиканские» номера. Для тех, кто не регистрирует транспорт в «ДНР», предусмотрены штрафы.