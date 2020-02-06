В Донецке с крыши дома упала часть плиты: повреждены 4 автомобиля

Четыре автомобиля повреждены в результате падения фрагмента железобетонной плиты с крыши десятиэтажного здания в Ленинском районе Донецка. Об этом сообщает «МЧС» при группировке «ДНР».



Инцидент произошел по улице Ивана Ткаченко 5 февраля. Уточняется, что в результате падения части плиты площадью 1 квадратный метр повреждены четыре легковых автомобиля, стоявшие возле дома: Opel Astra, Hyundai Х35, Nissan Note, Renault Laguna.

В Донецке наблюдаются сложные погодные условия. Под тяжестью выпавшего снега ломаются деревья, происходят порывы линий электропередачи, затруднено движение на дорогах.