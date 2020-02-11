Зеленский: Путин понимает, что войну на Донбассе нужно заканчивать

Президент Владимир Зеленский уверен во взаимном понимании с президентом РФ Владимиром Путиным относительно урегулирования конфликта на Донбассе. Как считает глава государства, на встрече в «нормандском формате» в Париже 9 декабря Путин «понял его».



«Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».



Зеленский отметил, что Россия вряд ли будет прекращать свои попытки создавать «новые глобальные идеи».



«Но самое страшное, что может быть для России — это распад ее в том виде, в котором она сейчас существует. Эскалация и захват такой большой страны, как Украина — это, я уверен, единственный реально опасный шаг для России, который может привести к внутреннему жесткому конфликту в России. Это мои мысли, я не говорю, что я на 100% прав, но мне кажется, что именно это и может их остановить», — подчеркнул он.

Ранее министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что конфликт на Донбассе может остановить только политическая воля России, а не разведение сил в отдельных точках вдоль линии соприкосновения.



В украинским и российском МИДах сомневаются в том, что следующий «нормандский саммит» состоится в апреле.