Помпео: Сообщения о смерти сотрудничества США с Европой сильно преувеличены

Заявления о том, что США уходят от сотрудничества с Европой, не соответствуют действительности, заявил госсекретарь США Майк Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса» из Мюнхена.



«Я с удовольствием заявляю, что сообщение о смерти трансатлантического альянса сильно преувеличены», — сказал госсекретарь США.



Помпео подчеркнул, что люди из других уголков мира стараются приобщиться к западной цивилизации.



«Так много людей, рискуя жизнью, переплывают через Средиземное море, чтобы оказаться в Европе, а не в Ирин или Кубу. Люди хотят учиться в Кембридже, а не Каракасе. Поэтому люди хотят открыть свое дело в Силиконовой долине, а не Санкт-Петербурге. Поэтому страны в Азии, которые были очень бедными в 1950-х — 1960-х годах, сегодня достигли экономических успехов. Поэтому ночью Южная Корея светится, а Северная Корея находится в темноте», — сказал госсекретарь США.