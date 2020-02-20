Боевики на Луганщине отдали тело погибшего украинского военного

Члены незаконных вооруженных формирований 20 февраля вернули украинским военным тело Максима Хитайлова, погибшего 18 февраля в Луганской области, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



«Сегодня, 20 февраля, состоялось возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб в бою 18 февраля. Сейчас идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала почтения павшего украинского героя», - говорится в сообщении на странице в Facebook.



Кроме того, украинской стороне удалось получить останки тела еще одного украинского военного - Сергея Тимощука, погибшего в 2014 году во время выполнения боевых задач.

По сообщению штаба ООС, утром 18 февраля боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный в Луганской области. В Генштабе ВСУ сообщили об одном погибшем и пяти пострадавших украинских военных.



Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявляет, что позиции подразделений Объединенных сил после атаки боевиков в Луганской области утром 18 февраля остались неизменными. Он отметил, что во время массированного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований один из наблюдательных постов был оставлен украинскими военными на время.