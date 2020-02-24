На Донетчине объявлено штормовое предупреждение

В Донецкой области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу Укргидрометцентра, в ночь на 25 февраля ожидается усиление ветра - ночью порывы ветра будут достигать 19-24 метров в секунду (м/с), днем – 15-20. Отмечается, что такая погода сохранится до конца дня.



В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что погода соответствует I уровню опасности – «желтый».



В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах ночью и утром гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.