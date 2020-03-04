Опубликовано заявление Гончарука об отставке с поста премьер-министра

Алексей Гончарук написал заявление об отставке с поста премьер-министра и передал его в Верховную Раду. Фотографию этого заявления опубликовал народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура в своем Telegram-канале.



«Прошу принять мою отставку с поста премьер-министра Украины», — говорится в тексте заявления, написанного от руки.



Заявление датировано Гончаруком 3 марта 2020 года и в тот же день было зарегистрировано в аппарате Верховной Рады — на штампе о регистрации документа указано время 17:42.

Качура добавил, что сейчас на заседании комитета по организации государственной власти депутаты будут «одобрять отправку в отставку Гончарука».



Обновлено. За отставку Гончарука проголосовало 23 из 25 членов профильного комитета.



Вчера вечером состоялось заседание фракции «Слуга народа» при участии президента Владимира Зеленского. Он предложил депутатам кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра, депутаты с этой кандидатурой согласились. Также ожидаются другие кадровые перестановки в правительстве.



4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят вопросы о Кабинете министров и о деятельности правоохранительных органов.