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В «ДНР» назвали компанию Vodafonе должником

16 марта 2020, 15:26

В «ДНР» назвали компанию Vodafonе должником

В группировке «ДНР» заявляют, что украинский мобильный оператор Vodafonе является должником и не платит «налоги» в местный бюджет.

Об этом рассказала член «ДНР» по вопросам связи Игорь Халепа в программе «Прямая речь» на сепаратистском телеканале «Оплот ТВ». По его словам, на территории под контролем группировки находится порядка 200 базовых станций Vodafonе.

«Мы оказываем минимальную помощь техническим средствам, которые расположены на нашей территории», – цитирует Халепу местная газета «Донецкое время».

«Vodafone Украина» — единственный из «большой тройки» украинских операторов, чьи услуги связи по-прежнему доступны на неподконтрольной властям части Донбасса.

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