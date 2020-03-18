«ДНР» выписала из больницы женщину, госпитализированную с подозрением на коронавирус

На подконтрольной боевикам территории из больницы выписали женщину, госпитализированную ранее с подозрением на пневмонию, вызванную коронавирусом. Об этом сообщает подконтрольный группировке «ДНР» ресурс ЛИЦ.



Женщину госпитализировали 9 марта. Как утверждает «министр здравоохранения» группировки Ольга Долгошапко, у нее не был обнаружен коронавирус COVID-19.



«Она сдала два теста на наличие заболевания, но оба они отрицательные», — заявила Долгошапко.



По ее словам, в больницах на подконтрольной «ДНР» территории находятся еще три человека с подозрением на коронавирус. Ранее Долгошапко заявляла, что ни у одного из четырех госпитализированных не обнаружен коронавирус.

В Украине на сегодня лабораторно подтверждены 14 случаев заражения коронавирусом: 10 в Черновицкой области, по одной — в Житомирской и Киевской областях и два — в Киеве. Два человека скончались.



10 марта «ДНР» сообщала, что прибывшая из Китая девушка с подозрением на коронавирус COVID-19 была изолирована. Ее доставили в больницу Горловки.



По утверждениям украинской стороны, на подконтрольной группировкам «Л-ДНР» территориям произошло распространение коронавируса. Его якобы привезла эта девушка. 13 марта, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что по предварительной информации украинской стороны, в Горловке коронавирус есть у 12 человек.



Сама «ДНР» это отрицает, в группировке заявили, что тест не выявил COVID-19 у девушки.



При этом госпитализированная в Горловке пациентка рассказывала, что ее «посадят на карантин и весь автобус в придачу». В «ДНР» о судьбе других пассажиров не сообщают.



14 марта группировки «ДНР» и «ЛНР» ввели ограничения из-за угрозы коронавируса.