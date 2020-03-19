В Мариуполе начали мыть улицы хлорным раствором

В Мариуполе начали дезинфицировать улицы, после того, как у местного жителя диагностировали коронавирус. Об этом сообщил заместитель мэра Михаил Когут, передает местный сайт 0629.



По его словам, дороги и тротуары моют 3%-хлорным раствором. За основными улицами закреплен «Зеленстрой», а «Коммунальник» с помощью пылесосов убирает второстепенные дороги.



«Возможно, будем использовать и мыльные растворы. Все это новая информация для нас. Все, что мы делаем, мы делаем впервые», — заявил Когут.



Он отметил, что ежедневно в Мариуполе будут обрабатывать 250 км дорог и 50 км тротуаров.



В среду, 18 марта, в городе продезинфицировали 4300 из 5000 подъездов многоквартирных домов.



Также проводятся дополнительные анализы питьевой воды, увеличено количество проб до двух и ежедневно проверяются стоки. Дополнительно обрабатываются мусорные контейнеры, закуплены дезсредства. На ТБО организован дезбарьер для обработки транспорта.

Вчера вечером был диагностирован первый случай коронавируса в Донецкой области — у 52-летнего жителя Мариуполя, который вернулся из Египта.



Во время брифинга 19 марта глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил, что состояние мариупольца стабильное, он получает всю необходимую медицинскую помощь. Люди, с которыми он контактировал, выявлены.



Всего в Украине зафиксированы 16 случаев COVID-19, два из них смертельные. Один из заразившихся — народный депутат Сергей Шахов, он находится на самоизоляции.