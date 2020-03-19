Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Коронавирус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Мариуполе начали мыть улицы хлорным раствором

19 марта 2020, 11:52

В Мариуполе начали мыть улицы хлорным раствором

В Мариуполе начали дезинфицировать улицы, после того, как у местного жителя диагностировали коронавирус. Об этом сообщил заместитель мэра Михаил Когут, передает местный сайт 0629.

По его словам, дороги и тротуары моют 3%-хлорным раствором. За основными улицами закреплен «Зеленстрой», а «Коммунальник» с помощью пылесосов убирает второстепенные дороги.

«Возможно, будем использовать и мыльные растворы. Все это новая информация для нас. Все, что мы делаем, мы делаем впервые», — заявил Когут.

Он отметил, что ежедневно в Мариуполе будут обрабатывать 250 км дорог и 50 км тротуаров.

В среду, 18 марта, в городе продезинфицировали 4300 из 5000 подъездов многоквартирных домов.

Также проводятся дополнительные анализы питьевой воды, увеличено количество проб до двух и ежедневно проверяются стоки. Дополнительно обрабатываются мусорные контейнеры, закуплены дезсредства. На ТБО организован дезбарьер для обработки транспорта.

Вчера вечером был диагностирован первый случай коронавируса в Донецкой области — у 52-летнего жителя Мариуполя, который вернулся из Египта. 

Во время брифинга 19 марта глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил, что состояние мариупольца стабильное, он получает всю необходимую медицинскую помощь. Люди, с которыми он контактировал, выявлены.

Всего в Украине зафиксированы 16 случаев COVID-19, два из них смертельные. Один из заразившихся — народный депутат Сергей Шахов, он находится на самоизоляции.

Еще по теме

Места
Мариуполь
Прочее
коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:30
Пьяный боевик «ДНР» кричал и угрожал оружием патрулю ОБСЕ
08:51
«ДНР» отправила школы и вузы на дистанционное обучение из-за коронавируса
08:05
Госпогранслужба пояснила, когда и как можно пересечь КПВВ во время ограничений
22:27
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:12
«ДНР» закрывает пункты пропуска на линии соприкосновения с 21 марта
20:20
В супермаркетах Донецка начался ажиотаж из-за коронавируса
19:56
«ДНР» выписала из больницы женщину, госпитализированную с подозрением на коронавирус
17:55
«ДНР» и «ЛНР» допустили продление школьных каникул из-за коронавируса
15:34
В «Л-ДНР» заявляют, что в ОРДЛО случаев заражения коронавирусом нет
10:50
Ходаковский рассказал о расстреле гражданских боевиками на блокпосте
09:54
Вчера КПВВ Донбасса пересекли около 5 тысяч человек. Это рекордно мало
09:47
Беспилотник СММ обстреляли в Луганской области
09:15
Школы при «ДНР» пока что самостоятельно принимают решение о карантине
08:20
Россия закрыла границу для иностранцев: ограничение действует и для Донбасса
23:13
Главные новости неподконтрольного Донбасса за день
все новости
11:52
В Киеве продолжается транспортный коллапс. Полиция начала следить за количеством пассажиров
11:52
В Мариуполе начали мыть улицы хлорным раствором
10:57
Донецкая область получила почти миллион масок
10:32
В Донецкой области зафиксировали три новых подозрения на коронавирус
10:22
Секретарь СНБО Данилов заработал в 5 раз больше оклада
10:03
Экс-регионал Левченко подал иск против Украины в ЕСПЧ
09:30
Пьяный боевик «ДНР» кричал и угрожал оружием патрулю ОБСЕ
09:25
Установлены 50 человек, которые контактировали с заразившимся COVID-19 депутатом Шаховым
08:51
«ДНР» отправила школы и вузы на дистанционное обучение из-за коронавируса
08:05
Госпогранслужба пояснила, когда и как можно пересечь КПВВ во время ограничений
07:37
Вчера на Донбассе пострадали трое украинских военных в результате обстрелов
23:11
Коронавирусом заразился житель Мариуполя, который вернулся из Египта
22:28
В Донецкой области — первый случай коронавируса. В Украине всего 16
22:27
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:12
«ДНР» закрывает пункты пропуска на линии соприкосновения с 21 марта
все новости
ВИДЕО
Рада приняла закон по противодействию коронавирусу. Некоторые депутаты пришли в масках
17 марта, 08:40
Муж в добробат, жена — в «ЛНР»: как война разделила семью. «Поколение Донбасс» ►
16 марта, 10:42
Новый минский формат. Что теперь? ►
14 марта, 22:25

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция