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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости

26 марта 2020, 21:18

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости

На время пандемии «Донбасс: полный доступ» будет информировать о ситуации с коронавирусной инфекции Covid-19 в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии соприкосновения. Информация о ситуации с коронавирусом в Украине доступна в этой рубрике. Мы продолжаем также сообщать и о других актуальных новостях на оккупированной части региона.

Ситуация с распространением Covid-19

26 марта в Украине лабораторно подтверждено 156 случаев коронавируса COVID-19. В Донецкой и Луганской областях по-прежнему зафиксировано по одному случаю заболеваний. В двух областях действует режим чрезвычайной ситуации.

В Донецкой области начали проводить экспресс-тесты на коронавирус среди военнослужащих, задействованных в операции Объединенных сил. Первыми сдали анализы военнослужащие под Мариуполем. В Минобороны уверяют, что к концу недели тесты пройдут военнослужащие всех бригад.

За минувшие сутки в Донецкой области не зафиксировано новых подозрений на коронавирус. На данный момент в области есть 10 пациентов, ожидающих результатов тестирования на Covid-19.

Сотрудники полиции измеряют температуру при въезде и выезде из Донецкой области, сообщили в Донецкой облгосадминистрации. Всего функционирует 5 блокпостов, где осуществляется температурный скрининг.

Международный комитет Красного Креста продолжит отправку гуманитарных грузов в неподконтрольные властям районы Донбасса. Сейчас в Красном кресте ожидают решения представителей самопровозглашенной «ДНР» о порядке ввоза. Экспресс-тесты для выявления коронавируса или медицинские маски доставлять не планируется, так как с той стороны не поступило такого запроса.

Группировка «ДНР» обязывает въезжающих из России уходить на добровольную 14-дневную самоизоляцию. Люди должны прекратить контакты, в том числе, с членами семьи. При том, что боевики утверждают, что случаев заражения коронавирусом на подконтрольной им территории не обнаружено. Сообщается, что в отдельных районах Донецкой области на стационарном наблюдении находятся 87 человек, еще 502 — на самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса. Но подтверждений этим данным нет.

Боевые действия 

В марте на востоке Украины погиб 1 гражданский и 15 — получили ранения, что является наивысшим показателем потерь за месяц среди гражданского населения, начиная с сентября 2019 года, констатируют в ООН.

Боевики продолжают отказывать патрулям СММ ОБСЕ в проезде на подконтрольную им территорию, ссылаясь на карантин в связи с коронавирусом. 25 марта наблюдатели не смогли проехать через блокпосты вблизи Еленовки Донецкой области и Станицы Луганской.

Права человека

Группировка «ДНР» приговорила жителя подконтрольного ей Шахтерска к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в «шпионаже».

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