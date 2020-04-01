В Луганской области продуктовые рынки остаются на карантине

В Луганской области продуктовые рынки не будут возобновлять работу во время карантина. Об этом заявил глава облгосадминистрации Сергей Гайдай во время рабочего визита в Сватовский район.



По его словам, рынки не могут гарантировать соблюдение всех эпидемиологических норм, поэтому будут оставаться закрытыми на время карантина из-за коронавируса.



«По этому вопросу я беру на себя личную ответственность, поскольку наличие заболевания у отдельного предпринимателя может вызвать неконтролируемый рост числа инфицированных», — заявил Гайдай.



Он отметил, что медучреждениях области имеется 144 аппарата искусственной вентиляции легких и еще ожидаюется поставка 25-ти.



В связи с введением штабом ООС «красного режима» запрещен выезд жителей Луганщины за пределы области без веской причины. Пропускаться будут грузовики, которые везут в область товары первой необходимости.

На подконтрольной властям территории уже подтверждено 669 случаев коронавируса. Из них 3 - в Луганской области.



Ранее замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что работа некоторых продуктовых рынков во время карантина будет возобновлена при условии выполнения ряда правил. В Донецкой области это произойдет сегодня-завтра.

