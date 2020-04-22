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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

22 апреля 2020, 20:29

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

На время пандемии «Новости Донбасса» будут информировать о ситуации с коронавирусной инфекцией Covid-19 в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии соприкосновения. Информация о ситуации с коронавирусом в Украине доступна в этой рубрике. Мы продолжаем также сообщать и о других актуальных новостях на оккупированной части региона.

Ситуация с распространением Covid-19

Карантин в Украине продлен до 11 мая. О смягчении ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, речи пока не идет.

В Украине зафиксировано 6592 случаев заболевания коронавирусом COVID-19: погибли 174 человека, 467 пациентов выздоровели. Сегодняшняя статистика не содержала данные из Донецкой области. В ДонОГА это объяснили тем, что произошла техническая ошибка в Google-таблицах.

В Донецкой области по состоянию на 22 апреля зарегистрировано 19 случаев коронавируса. Три новых случая инфекции выявлены у жителей Мариуполя.

В Луганской области известно о 26 пациентах с COVID-19. Из-за вспышки коронавируса власти закрыли на карантин село Варваровка Кременского района Луганской области.

Группировка «ДНР» заявила о первой смерти от коронавируса. За минувшие сутки на подконтрольной боевикам территории Донетчины выявлен 31 новый случай инфицирования. Всего диагноз подтвердился уже у 67 жителей. «ЛНР» признает 48 случаев коронавируса в отдельных районах Луганщины.

Кабинет министров запретил посещение кладбищ в поминальные дни из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в «Донецком лабораторном центре Минздрава».

Правоохранители устанавливают всех людей, находившихся в Свято-Успенской Святогорской лавре во время пасхального богослужения, чтобы не допустить их выезда из региона. На пасхальное богослужение в Лавре собрались около 300 человек. Полиция открыла уголовное производство в связи с нарушением условий карантина. Сейчас также решается вопрос организации тестирования на коронавирус участников богослужения.

Международный комитет Красного Креста отправил более четырех тонн продуктовых наборов для нуждающихся жителей населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

Политика

Министры иностранных дел стран «нормандского формата» согласовали видеоконференцию на 30 апреля.

Президент Владимир Зеленский уверен, что за срок своего пребывания на посту ему удастся добиться окончания вооруженного конфликта на Донбассе.

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