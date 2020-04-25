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Коронавирус в Украине выявлен у 8125 человек

25 апреля 2020, 09:36

Коронавирус в Украине выявлен у 8125 человек

По состоянию на 25 апреля в Украине подтверждено 8125 случаев коронавируса COVID-19 без учета аннексированного Крыма и неподконтрольной части Донбасса. Об этом сообщает Центр общественного здоровья. 

Из них 782 человека выздоровели, 201 человек умер.

За минувшие сутки диагноз подтвердился у 478 человек.

Ситуация по регионам: 
Винницкая обл. - 377 случаев (56 выздоровели)
Волынская обл. - 212 случаев (40 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 240 случаев (13 выздоровели)
Донецкая обл. - 27 случаев (10 выздоровели)
Житомирская обл. - 337 случаев (10 выздоровели)
Закарпатская обл. - 286 случаев (30 выздоровели)
Запорожская обл. - 171 случай (37 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 700 случаев (66 выздоровели)
м. Киев - 1159 случаев (60 выздоровели)
Киевская обл. - 519 случаев (47 выздоровели)
Кировоградская обл. - 306 случаев (53 выздоровели)
Львовская обл. - 317 случаев (41 выздоровел)
Луганская обл. - 28 случаев (3 выздоровели)
Николаевская обл. - 103 случая;
Одесская обл. - 183 случая (8 выздоровели)
Полтавская обл. - 169 случаев (14 выздоровели)
Ровенская обл. - 483 случая (41 выздоровел)
Сумская обл. - 94 случая (47 выздоровели)
Тернопольская обл. - 565 случаев (55 выздоровели)
Харьковская обл. - 125 случаев (15 выздоровели)
Херсонская обл. - 79 случаев (15 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 66 случаев (12 выздоровели)
Черкасская обл. - 249 случаев (54 выздоровели)
Черновицкая обл. - 1308 случаев (52 выздоровели)
Черниговская обл. - 22 случая (3 выздоровели).

Всего госпитализированы 2627 человек. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 104 человека, в том числе один ребенок. Еще 5498 пациентов находятся на амбулаторном лечении.

В Украине на данный момент проведено 83577 ПЦР-тестов.

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