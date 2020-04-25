Коронавирус в Украине выявлен у 8125 человек

По состоянию на 25 апреля в Украине подтверждено 8125 случаев коронавируса COVID-19 без учета аннексированного Крыма и неподконтрольной части Донбасса. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.



Из них 782 человека выздоровели, 201 человек умер.



За минувшие сутки диагноз подтвердился у 478 человек.



Ситуация по регионам:

Винницкая обл. - 377 случаев (56 выздоровели)

Волынская обл. - 212 случаев (40 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 240 случаев (13 выздоровели)

Донецкая обл. - 27 случаев (10 выздоровели)

Житомирская обл. - 337 случаев (10 выздоровели)

Закарпатская обл. - 286 случаев (30 выздоровели)

Запорожская обл. - 171 случай (37 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 700 случаев (66 выздоровели)

м. Киев - 1159 случаев (60 выздоровели)

Киевская обл. - 519 случаев (47 выздоровели)

Кировоградская обл. - 306 случаев (53 выздоровели)

Львовская обл. - 317 случаев (41 выздоровел)

Луганская обл. - 28 случаев (3 выздоровели)

Николаевская обл. - 103 случая;

Одесская обл. - 183 случая (8 выздоровели)

Полтавская обл. - 169 случаев (14 выздоровели)

Ровенская обл. - 483 случая (41 выздоровел)

Сумская обл. - 94 случая (47 выздоровели)

Тернопольская обл. - 565 случаев (55 выздоровели)

Харьковская обл. - 125 случаев (15 выздоровели)

Херсонская обл. - 79 случаев (15 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 66 случаев (12 выздоровели)

Черкасская обл. - 249 случаев (54 выздоровели)

Черновицкая обл. - 1308 случаев (52 выздоровели)

Черниговская обл. - 22 случая (3 выздоровели).



Всего госпитализированы 2627 человек. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 104 человека, в том числе один ребенок. Еще 5498 пациентов находятся на амбулаторном лечении.



В Украине на данный момент проведено 83577 ПЦР-тестов.