На Донбассе погиб украинский военный в результате обстрела

За минувшие сутки боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрела погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Уточняется, что обстрелы велись из запрещенных к размещению на линии соприкосновения артиллерийских систем калибров 152 мм и 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



По данным штаба, боевики открывали огонь по позициям у Крымского, Донецкого, Сентяновки, Славяносербска, Хутора Вильного, Попасной, Орехово, Новолуганского, Новотошковского, Зайцево.



Кроме того, боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстреляли участка разведения № 3 Богдановка-Петровское, добавили в штабе.



Уточняется, что украинские военные открывали огонь в ответ.



С начала текущих суток боевики уже дважды нарушили режим прекращения огня, подчеркивается в сообщении. Из станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции возле Верхнеторецкого, а из минометов 82-го калибра велся огонь рядом с Новотошковским. В ответ украинские военные применили «штатные огневые средства».



За текущие сутки потерь среди украинских военных нет, отчитались в штабе. Также там не зафиксировали случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил.