В «Слуге народа» заявили, что для Саакашвили нашли другой формат работы

Для бывшего президента Грузии и экс-руководителя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили нашли другой формат работы в украинской власти. Об этом заявил председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает «Интерфакс-Украина».



«Голосов за его кандидатуру хватает, но Михеил Саакашвили последние несколько дней проводил длительные консультации с президентом и они нашли другой формат, в котором они будут работать — новая должность. Какая — я не могу сказать, потому что это инициатива президента», — сказал Арахамия на брифинге.



В то же время, председатель фракции «Слуга народа» добавил, что если кандидатуру Саакашвили таки предложат на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ, то в парламенте есть голоса за его назначение.

22 апреля стало известно, что Саакашвили может стать вице-премьер-министром по реформам в Украине.