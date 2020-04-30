Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В «Слуге народа» заявили, что для Саакашвили нашли другой формат работы

30 апреля 2020, 18:34

В «Слуге народа» заявили, что для Саакашвили нашли другой формат работы

Для бывшего президента Грузии и экс-руководителя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили нашли другой формат работы в украинской власти. Об этом заявил председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает «Интерфакс-Украина».

«Голосов за его кандидатуру хватает, но Михеил Саакашвили последние несколько дней проводил длительные консультации с президентом и они нашли другой формат, в котором они будут работать — новая должность. Какая — я не могу сказать, потому что это инициатива президента», — сказал Арахамия на брифинге.

В то же время, председатель фракции «Слуга народа» добавил, что если кандидатуру Саакашвили таки предложат на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ, то в парламенте есть голоса за его назначение.

22 апреля стало известно, что Саакашвили может стать вице-премьер-министром по реформам в Украине.

ТЕГИ

Люди
Михеил Саакашвили Давид Арахамия
Организации
Слуга народа

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:13
В «ЛНР» заявили о 129 случаях коронавируса
15:38
«ДНР» собирает информацию о недовольствах на предприятиях
13:37
«ЛНР» проводит массовые субботники во время эпидемии коронавируса
12:00
Командующий ООС заявил о более чем 400 случаях COVID-19 в ОРДЛО
10:27
«ДНР» сообщила о 100 заболевших коронавирусом
09:14
Боевики снова отказались пропускать миссию ОБСЕ через свои блокпосты
21:30
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
12:50
В Луганске COVID-19 заразились трое сотрудников скорой помощи
12:28
«ДНР»: Житель Шахтерска взорвал гранату вблизи многоэтажки, ранена женщина
11:04
«ДНР» сообщила о третьей смерти от коронавируса. Всего — 96 заболевших
22:21
«ЛНР» завершит учебный год в мае
21:09
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:33
«МГБ ДНР» показала подозреваемых в «шпионаже» спустя полгода после задержания
18:59
«ЛНР» останавливает общественный транспорт и пассажирские перевозки
17:48
«ЛНР» зафиксировала 119 случаев COVID-19
все новости
20:02
Премьер-министр РФ сообщил о выявленном у него коронавирусе
19:39
В МИД Германии рассказали об итогах видеоконференции в «нормандском формате»
18:34
В «Слуге народа» заявили, что для Саакашвили нашли другой формат работы
18:16
Двое россиян осуждены за покушение на сотрудника украинской спецслужбы
17:24
Лавров о недопуске ОБСЕ в ОРДЛО: Это высосано из пальца
17:13
В «ЛНР» заявили о 129 случаях коронавируса
16:43
Главы МИД «нормандской четверки» договорились, что ТКГ определит дату прекращения огня на Донбассе
16:27
Берлин анонсировал новые переговоры министров «нормандского формата» в мае
16:19
Песков рассказал об идеальном для Кремля плане по Донбассу
16:07
Глава МИД Украины допустил диалог с жителями ОРДЛО, но не с «Л-ДНР»
15:38
«ДНР» собирает информацию о недовольствах на предприятиях
15:22
Парламент согласился рассмотреть банковский законопроект по особой процедуре
15:08
Рада призвала парламенты других государств осудить продолжающуюся российскую агрессию
15:02
На Донетчине от коронавируса выздоровел еще один человек
14:45
В Донецкой области выросло число обращений о домашнем насилии
все новости
ВИДЕО
В «ДНР» предлагают преследовать внесистемных блогеров и журналистов ►
28 апреля, 14:00
Как живут пожилые люди в Донецке на самоизоляции ►
27 апреля, 08:52
Спасти Донбасс от вируса и «ДНР» ►
26 апреля, 13:20

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция