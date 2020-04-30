По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

На время пандемии «Новости Донбасса» будут информировать о ситуации с коронавирусной инфекцией Covid-19 в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии соприкосновения. Информация о ситуации с коронавирусом в Украине доступна в этой рубрике. Мы продолжаем также сообщать и о других актуальных новостях на оккупированной части региона.

Ситуация с распространением Covid-19



По состоянию на утро 30 апреля коронавирус в Украине подтверждён у 10406 человек. Из них 261 умерших, а выздоровели 1238 человек. За сутки зафиксировано 540 новых случаев болезни. 16 случаев зафиксировано за минувшие сутки в Донецкой области. Таким образом, на Донетчине лабораторно подтверждено 68 случаев COVID-19. В Луганской области по-прежнему известно про 33 подтвержденных диагноза COVID-19.



Группировка «ДНР» выявила коронавирус еще у четырех человек. Общее число заболевших COVID-19, как заявляют в формировании, теперь составляет 100 человек. Из них трое умерли, 11 выздоровели.



В то же время командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко заявляет, что в отдельных районах Донбасса число заболевших коронавирусом превышает 400 человек, но группировки «ДНР» и «ЛНР» это скрывают. По его словам, подавляющее большинство случаев заболеваний в ОРДЛО, которые имеют схожие с коронавирусом симптомы, квалифицируются как пневмония или острая респираторно-вирусная инфекция.

Политика



Министры иностранных дел стран Украины, РФ, Германии Франции договорились, что Трехсторонняя контактная группа определить дату, с которой будет введен режим прекращения огня на Донбассе. На сегодняшней видеоконференции министры «нормандского формата» также обсудили безопасный гуманитарный доступ на оккупированную территорию. Следующая встреча в формате видеоконференции состоится в мае.



Украина готова вести прямой диалог с жителями отдельных территорий Донбасса, но не с представителями «ДНР» и «ЛНР», заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отрицает ограничение доступа наблюдателей СММ ОБСЕ на подконтрольную боевикам территорию Донбасса. Лавров, в частности, не видит противоречия мандату СММ ОБСЕ в том, что боевики требуют от миссии согласовывать свои маршруты и проходить двухнедельный карантин. В своих отчетах миссия указывает на регулярные случаи отказов боевиков пропускать патрули СММ через свои блокпосты в обоих направлениях.



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