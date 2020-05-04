На подконтрольной группировке «ДНР» территории выявлено 128 случаев коронаивруса. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» формирования.



Уточняется, что па период с 15:00 3 мая до 10:00 4 мая выявлены 8 новых случаев инфицирования COVID-19. Среди них 3 случая заболевания — у медработников.



Также были выписаны 16 человек, а четыре пациента умерли.

У Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах.



При этом, по оценке командования операцией Объединенных сил, в оккупации — более 400 случаев коронавируса.