В Украине за сутки выявили 433 новых случая коронавируса

По состоянию на утро 17 мая в Украине зафиксировали 18 291 случай заболевания COVID-19. Из них 4 906 человек выздоровели и 514 летальных исходов.



Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.



За сутки выявили 433 новых случая инфицирования коронавирусом, 21 человек скончался. В то же время, 210 пациентов выздоровели.

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.