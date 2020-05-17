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На Донетчине выявили 6 новых случаев COVID-19. Всего — 131

17 мая 2020, 09:57

На Донетчине выявили 6 новых случаев COVID-19. Всего — 131

За сутки 16 мая в Донецкой области зафиксировали 6 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Сообщается, что позитивные результаты ПЦР-исследований на наличие вируса получили три жителя Мангушского района (40-летняя женщина и двое мужчин — 81 и 47 лет), 57-летняя женщина и 58-летний мужчина из Никольского района, 48-летняя жительница Мариуполя. Все они — из контактного круга лиц, у которых ранее обнаружили вирус.

Общее число заболевших коронавирусом на подконтрольной украинскому правительству территории Донетчины достигло 131. Из них 45 пациентов выздоровели, а 4 — умерли от осложнений.

В Украине за сутки 16 мая выявили 433 новых случая коронавируса. Общее число заболевших достигло 18 291, из них 4 906 человек выздоровели и 514 летальных исходов.

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