Большинство отделений больницы в Докучаевске закрыты из-за распространения COVID-19 медперсоналом

Большинство отделений Докучаевской городской больницы закрыты на карантин из-за распространения коронавируса COVID-19 среди медицинских работников. Об этом заявила «министр здравоохранения» группировки «ДНР» Ольга Долгошапко.



По ее словам, положительные результаты на коронавирус первой получила медицинская сестра акушерско-гинекологического отделения.



«Там действительно в начале заболела медицинская сестра, затем начали болеть прежде всего медицинские работники, поскольку этот процесс был в разных отделениях. Большая часть стационарных отделений Докучаевской больницы закрыты на карантин», — сказала Долгошапко в эфире сепаратистского телеканала «Оплот ТВ».



Она добавила, что на сегодня в больнице функционирует только инфекционное отделение.



Глава «минздрава ДНР» также уточнила, что на карантин закрыты отдельные отделения ряда больниц в подконтрольных боевикам районах Донетчины.

Ранее в МинВОТ сообщили о всплеске заболевания COVID-19 среди медицинского персонала больницы в Докучаевске. По данным министерства, 8 мая одна из медсестер гинекологического отделения умерла, однако в ее диагнозе сделана запись «двусторонняя пневмония» без упоминания о коронавирусе.



Группировка «ДНР» признает 248 случаев коронавируса на подконтрольной ей территории. Утверждается, что 36 пациентов выздоровели и пятеро — умерли от осложнений.