В «ДНР» заявили о двух новых случаях коронавируса

Группировка «ДНР» зафиксировала два новых случая инфицирования COVID-19 на подконтрольной ей территории Донецкой области. Об этом сообщает «минздрав» формирования.



Уточняется, что коронавирус обнаружен у приезжего из России и еще один случай болезни выявлен у контактировавшего с заболевшими ранее.



Таким образом, группировка подтвердила 248 случаев заболевания коронавирусом. Из них, как сообщается, 207 пациентов — на лечении, 36 — выздоровели и 5 — умерли от осложнений.

У Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах.



Заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский заявил, что «ДНР» и «ЛНР» искусственно занижают статистику по коронавирусу. Также об этом говорил командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко.