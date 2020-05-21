В Донецкой и Луганской областях выявлено по одному новому случаю коронавируса

По состоянию на 21 мая в Донецкой области выявлено 138 случаев коронавируса. Об этом сообщил глава областной госадминистрации Павел Кириленко во время брифинга в Краматорске.
Он отметил, что информация о новом случае заболевания была получена сегодня утром. Исследование проводилось в лаборатории Киева, куда отправляется часть образцов.
Всего на Донетчине от COVID-19 уже выздоровели 56 человек. Из них один ребенок и 22 медицинских работника. В больницах остаются 23 человека, а 55 — лечатся амбулаторно. Четыре человека скончались.
Вчера в Донецкой области выявили 4 заболевших коронавирусом.
В Луганской области был выявлен 43-й случай заболевания коронавирусом, сообщает ЛугОГА.
Из них выздоровели 33 человека, а лечатся — 10 (4 — на стационаре, 6 — амбулаторно).
На Луганщине это первый заболевший коронавирусом за неделю. Уточняется, что пациент из города Рубежное, который вернулся из-за границы и все время находился на самоизоляции.
По состоянию на утро 21 мая в Украине выявлено 19 706 случаев заболевания коронавирусом. Из них 6 227 пациентов выздоровели, а 579 — умерли. За сутки зафиксировано 476 случаев болезни. Данные с временно неподконтрольных территорий у Минздрава отсутствуют.
Группировка «ДНР» сообщала о 305 случаях коронавируса. Из них 52 человека уже выписаны, а 9 умерли.
Группировка «ЛНР» подтвердила 356 случаев заражения коронавирусом. Также сообщалось о четырех умерших.