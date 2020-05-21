СМИ: Полиция завершает расследование дела Шеремета

Расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в ближайшие дни будет завершено. Собранные материалы передадут в прокуратуру. Об этом сообщает «Слідство.Інфо» со ссылкой на свои источники.



«На днях следователи по делу Шеремета получили приказ сверху — завершать расследование. Также отмечено, что некоторые следователи не считают доказательства, собранные за последние месяцы, убедительными. Несмотря на это, уже в ближайшие дни полиция объявит о завершении расследования. Далее материалы передадут в прокуратуру. И уже прокуратура будет решать, достаточно ли собранных доказательств для передачи дела в суд».



По данным издания, дело оставил прокурор Сергей Зузак, который все эти месяцы был главным в следствии.



Руководитель группы прокуроров по делу Шеремета Олег Литвинюк не знает, кто будет вместо Зузака.



«Я сейчас в отпуске, в понедельник посмотрю документы, кто там главный прокурор по делу», — сказал он.



В комментарии «Украинской правде» адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко Тарас Безпалый рассказал, что всем трем подозреваемым изменили подозрения — теперь следствие называет организаторами неустановленных лиц.



Изменился также вероятный мотив убийства. Полиция считает, что неустановленные организаторы действовали по личным мотивам и «решили создать в обществе крайне резонансное событие» для провокации акций протеста.



В свою очередь, мотивы подозреваемых якобы заключались в том, что они поддерживали идеи создания этого резонансного события.



Согласно уточненной версии, Кузьменко только подкладывала взрывчатку под автомобиль журналиста, но не активировала ее, как говорилось ранее.



Кроме того, в деле фигурируют «неустановленные лица», которые якобы обеспечили подозреваемых взрывчаткой.



Также в подозрения добавили две новые статьи: об уничтожении имущества (автомобиля, на котором ехал Шеремет) и незаконном обращении с оружием (взрывчаткой, которую подложили под авто).

20 июля 2016 года Павел Шеремет погиб в результате подрыва автомобиля в Киеве.



12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.



По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.



Суд арестовал Кузьменко и Антоненко. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.