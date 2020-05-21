Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

СМИ: Полиция завершает расследование дела Шеремета

21 мая 2020, 21:51

СМИ: Полиция завершает расследование дела Шеремета

Расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в ближайшие дни будет завершено. Собранные материалы передадут в прокуратуру. Об этом сообщает «Слідство.Інфо» со ссылкой на свои источники.

«На днях следователи по делу Шеремета получили приказ сверху — завершать расследование. Также отмечено, что некоторые следователи не считают доказательства, собранные за последние месяцы, убедительными. Несмотря на это, уже в ближайшие дни полиция объявит о завершении расследования. Далее материалы передадут в прокуратуру. И уже прокуратура будет решать, достаточно ли собранных доказательств для передачи дела в суд».

По данным издания, дело оставил прокурор Сергей Зузак, который все эти месяцы был главным в следствии.

Руководитель группы прокуроров по делу Шеремета Олег Литвинюк не знает, кто будет вместо Зузака.

«Я сейчас в отпуске, в понедельник посмотрю документы, кто там главный прокурор по делу», — сказал он.

В комментарии «Украинской правде» адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко Тарас Безпалый рассказал, что всем трем подозреваемым изменили подозрения — теперь следствие называет организаторами неустановленных лиц.

Изменился также вероятный мотив убийства. Полиция считает, что неустановленные организаторы действовали по личным мотивам и «решили создать в обществе крайне резонансное событие» для провокации акций протеста.

В свою очередь, мотивы подозреваемых якобы заключались в том, что они поддерживали идеи создания этого резонансного события.

Согласно уточненной версии, Кузьменко только подкладывала взрывчатку под автомобиль журналиста, но не активировала ее, как говорилось ранее.

Кроме того, в деле фигурируют «неустановленные лица», которые якобы обеспечили подозреваемых взрывчаткой.

Также в подозрения добавили две новые статьи: об уничтожении имущества (автомобиля, на котором ехал Шеремет) и незаконном обращении с оружием (взрывчаткой, которую подложили под авто).

20 июля 2016 года Павел Шеремет погиб в результате подрыва автомобиля в Киеве.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.

Суд арестовал Кузьменко и Антоненко. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

ТЕГИ

Люди
Павел Шеремет

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:25
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
19:46
«ДНР» проводит рейды по поиску детей младше 14 лет без сопровождения взрослых
15:50
В «ДНР» объяснили нежелание объединяться с «ЛНР» Минскими соглашениями
15:38
«ЛНР»: Более десяти детей заразились коронавирусом
14:03
«ДНР» разрешила получать свои «паспорта» «чиновникам» без регистрации в Донецкой области
12:14
«ЛНР» подтвердила 356 заболевших коронавирусом
11:15
«ДНР» сообщила о 35 новых случаях коронавируса в ОРДО
11:04
«ДНР» вводит обязательную «паспортизацию» для людей с украинским паспортом, выданным после апреля 2014 года
22:41
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:34
По улицам Донецка ездит военная техника. Боевики заявили о мобилизации своих сил
17:50
В «ДНР» назвали число нарушителей режима самоизоляции
16:38
«ЛНР» сообщила о 345 случаях коронавируса
14:44
«ДНР» разместит баннер с портретом Сталина на фасаде дома
12:37
«ЛНР»: За сутки 2 человека скончались от коронавируса, еще у десяти подтвердился диагноз
12:06
Зеленский рассказал о «реальной» ситуации в ОРДЛО из-за коронавируса
все новости
22:25
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:51
СМИ: Полиция завершает расследование дела Шеремета
21:14
Украина показала ОБСЕ копии российских паспортов представителей «Л/ДНР» в Минске
20:41
В Украине появился реестр пострадавших от войны на Донбассе
19:46
«ДНР» проводит рейды по поиску детей младше 14 лет без сопровождения взрослых
18:26
Зеленский подписал «банковский закон»
18:07
На Донбассе получили ранения еще двое украинских военных
17:27
В ДонОГА готовы запустить междугороднее сообщение
16:46
Резников: Украина не должна согласовывать с Россией участие переселенцев в ТКГ
15:53
Стали известны обстоятельства гибели комбата «Луганск-1»
15:50
В «ДНР» объяснили нежелание объединяться с «ЛНР» Минскими соглашениями
15:42
Нацсовет по телерадиовещанию проверит телеканалы «1+1», NewsOne и «Эспресcо»
15:38
«ЛНР»: Более десяти детей заразились коронавирусом
14:52
Об открытии КПВВ можно будет говорить при окончании карантина — глава ДонОГА
14:44
В грузовик украинских военных на Донбассе попала мина: один погибший и пятеро раненых
все новости
ВИДЕО
Общий враг: как коронавирус объединяет Украину ►
20 мая, 17:22
Донбасс: Сдвиг в переговорах ►
16 мая, 22:45
В Алчевске предприниматели вышли на митинг против продления карантина «ЛНР»
13 мая, 13:24

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция