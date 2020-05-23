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Депутат Рады Валерий Давыденко найден мертвым с огнестрельным ранением

23 мая 2020, 19:41

Депутат Рады Валерий Давыденко найден мертвым с огнестрельным ранением

В Киеве найден мертвым с огнестрельным ранением депутат Верховной Рады Валерий Давыденко. Об этом сообщают нардеп от ОПЗЖ Илья Кива и «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кива отмечает, что Давыденко найден мертвым в своем офисе. По информации «Украинской правды», рядом с телом депутата нашли оружие.



На место происшествия прибыла полиция.

Валерий Давыденко являлся народным депутатом восьмого и девятого созыва. На минувших выборах он был избран в парламент как самовыдвиженец по округу в Черниговской области, в Раде входил в депутатскую группу «Доверие».

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