Депутат Рады Валерий Давыденко найден мертвым с огнестрельным ранением

В Киеве найден мертвым с огнестрельным ранением депутат Верховной Рады Валерий Давыденко. Об этом сообщают нардеп от ОПЗЖ Илья Кива и «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Кива отмечает, что Давыденко найден мертвым в своем офисе. По информации «Украинской правды», рядом с телом депутата нашли оружие.







На место происшествия прибыла полиция.



Валерий Давыденко являлся народным депутатом восьмого и девятого созыва. На минувших выборах он был избран в парламент как самовыдвиженец по округу в Черниговской области, в Раде входил в депутатскую группу «Доверие».