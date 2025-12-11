Украинская авиация дважды ударила HAMMER по позициям РФ в Степногорске

Авиаудар по оккупантам в многоэтажке Степногорска.

Украинская авиация продолжает уничтожать позиции российских войск в районе Степногорска, нанося точечные удары по зданиям, которые оккупанты используют как временные опорные пункты. По многоэтажкам, где закрепляются штурмовые группы РФ, работают высокоточные авиабомбы AASM HAMMER.



Первый удар истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины нанес по дому, в котором находилась группа российских штурмовиков. Как установил OSINT-проект WarArchive, удар пришёлся по многоэтажке в поселке Степногорск Запорожской области и оказался точным.

Позднее операторы зафиксировали новое скопление российских военных, которые пытались укрыться в подвале другой многоэтажки на севере населенного пункта. После подтверждения целей украинский МиГ-29 вновь нанес удар — также двумя корректируемыми авиабомбами HAMMER.



По данным аналитического проекта Deep State, сейчас Степногорск находится в «серой зоне», куда российские войска перебрасывают дополнительные силы, в том числе подразделения 1152-го мотострелкового полка.

На сегодняшний день почти весь Степногорск находится в «серой зоне».

На этом направлении российские войска девять раз пытались прорвать украинскую оборону в районах шести населенных пунктов, включая Степногорск, однако все атаки были отражены.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»