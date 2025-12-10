На оккупированной Донетчине к 22 годам колонии приговорили сержанта «Азова»: его обвиняют в «расстреле» жителя Мариуполя

«Осужденный» оккупантами сержант «Азова» Валерий Еремеев. Фото: кадр из видео

Так называемый «Верховный суд ДНР» вынес «приговор» по уголовному делу в отношении 32-летнего военнослужащего 12-й бригады специального назначения «Азов» НГУ Валерия Еремеева. Об этом сообщили в фейковой «Прокуратуре ДНР».



Оккупанты утверждают, что якобы «в марте 2022 года Еремеев на наблюдательной позиции, оборудованной на территории общеобразовательной школы № 1 в Мариуполе, обнаружил легковой автомобиль, который ехал по улице Греческой под управлением гражданского мужчины».



«После этого из автомата Калашникова произвел не менее десяти одиночных прицельных выстрелов в потерпевшего, от которых он скончался на месте преступления», – заявили в оккупационном ведомстве.



Псевдосуд приговорил Еремеева к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



В Следственном комитете РФ отметили, что Еремеев является сержантом материального обеспечения взвода обеспечения гаубичного артиллерийского дивизиона.

Напомним, что в октябре «Верховный суд ДНР» вынес «приговор» морпехам ВСУ, которых оккупанты обвиняют в «приказах обстреливать» поселок под Мариуполем.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко