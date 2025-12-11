Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Дарницком районе Киева прогремели взрывы: есть жертвы
11 декабря 2025, 16:31

В Дарницком районе Киева прогремели взрывы: есть жертвы

Кадр из видео. Источник: соцсети Кадр из видео. Источник: соцсети

В Дарницком районе Киева, на улице Ревуцкого, прогремела серия взрывов. По данным столичной полиции, неизвестный боеприпас сдетонировал рядом с автобусом. В результате подрыва пострадали два человека: один мужчина погиб на месте, второй получил ранения.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники и кинологи. Территорию обследуют на предмет возможных дополнительных опасных предметов.

Правоохранители устанавливают точные обстоятельства взрыва и источник опасного устройства.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что под Покровском подорвался на мине автомобиль с журналистской. 

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

